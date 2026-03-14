Nuova Sondrio | riparte la rincorsa alla salvezza

Dopo la pausa domenicale, il girone B del campionato di serie D riprende con la Nuova Sondrio che domani affronta in casa la Casatese Merate, nell’incontro valido per la decima giornata di ritorno. La squadra locale cerca punti per migliorare la classifica e avvicinarsi alla salvezza. La partita si svolge alla Castellina, lo stadio di casa della Nuova Sondrio.

Dopo la sosta di domenica scorsa, riparte il girone B del campionato di serie D: la Nuova Sondrio domani, nel proprio match valido per la decima giornata di ritorno della competizione, ospita alla Castellina la Casatese Merate.La classificaI biancazzurri, che prima della sosta sono stati. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Articoli correlati

L'Hellas spronda a Cagliari: la rincorsa alla salvezza si fa sempre più duraPesante sconfitta nella serata di sabato per i gialloblu, che rimangono all'ultimo posto in classifica in compagnia del Pisa, atteso venerdì sera al...

La rincorsa verso la salvezza. "Alla fine la Recanatese centrerà l’obiettivo»Ha ripreso a lavorare la Recanatese in vista della delicata trasferta di domenica in Molise contro il Termoli.

Tutti gli aggiornamenti su Nuova Sondrio

Temi più discussi: Mariani resta al vertice. Nuova sede Aci in vista; Valtellina golf club, si riparte: Un patrimonio da valorizzare; Valtellina golf club | la gestione sportiva sempre al Country.

Neri riparte dalla Nuova Sondrio. L'ex Vis Pesaro ha raggiunto l'accordo con i lombardiUna stagione da risollevare per la Nuova Sondrio, militante nel Girone B di Serie D, e un innesto di spessore per la compagine lombarda che, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, si è ... tuttomercatoweb.com

Nuova Sondrio: cuore e grinta della Juniores a Piacenza, goleada storica per l’Under 16Il fine settimana del vivaio biancazzurro si chiude con un bilancio fatto di crescita agonistica, conferme importanti e punteggi tennistici. Dalla prova d’orgoglio della Juniores Nazionale sul prestig ... primalavaltellina.it

On Off Store. David Guetta · 2U (feat. Justin Bieber). On off NUOVA COLLEZIONE On Off Store Sondrio Via Dante Alighieri 5 Per info in Direct Instagram or Messenger Oppure whatsapp 392-1939880 I Nostri Metodi di Pagamento: Bancomat - facebook.com facebook