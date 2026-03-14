Nuova cultura in città | pubblicità misteriose annunciano novità in arrivo

In città sono apparse nuove pubblicità misteriose che annunciano novità imminenti, attirando l’attenzione dei passanti. Le affissioni non rivelano dettagli specifici, ma lasciano intendere che qualcosa di nuovo sta per arrivare. Le immagini e i messaggi criptici sono comparsi in diversi punti della zona, senza spiegazioni ufficiali o comunicati da parte delle autorità locali.

Nelle prossime settimane sarà inaugurato un nuovo spazio culturale a Udine: un edificio che originariamente ospitava cavalli e poi era stato utilizzato come palestra. Ad aprile saranno annunciate le attività Il significato etimologico del verbo abitare indica "avere abitualmente", frequentare un luogo. Non è, dunque, semplicemente “stare”. È un po' intorno a questo concetto che è ruotata l'intera riqualificazione del complesso dell'ex caserma Osoppo, a est di Udine. Una rigenerazione che non è ancora terminata, ma che ha visto nascere il suo primo frutto, ovvero le palazzine con 76 appartamenti pronti a essere assegnati alle persone che presenteranno la loro manifestazione di interesse per il co-housing. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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