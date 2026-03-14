Nuoro 2026 | cantieri aperti o solo promesse?

Il 14 marzo 2026 rappresenta una data importante per Nuoro e le zone interne della regione, con numerosi cantieri annunciati che riempiono le pagine dei giornali e le conversazioni locali. Mentre alcune aree mostrano lavori in corso, molte altre continuano a essere ferme o senza segnali concreti di interventi imminenti. La differenza tra promesse e realizzazione si fa evidente tra i vari progetti.

Il 14 marzo 2026 segna un punto di svolta per Nuoro e le sue aree interne, dove la tensione tra annunci governativi e realtà dei cantieri è palpabile. Mentre si avvicina l’elezione regionale del 2026, il dibattito sul rilancio del territorio si sposta dalle parole ai fatti concreti: i fondi devono trasformarsi in opere visibili. Nel cuore della Sardegna, artigiani e amministratori guardano con scetticismo alle nuove risorse destinate all’innovazione digitale e alla viabilità rurale annunciate da Cagliari, temendo che si tratti solo di palliativi per un tessuto sociale già logoro. La sfida non è più teorica, ma riguarda l’apertura effettiva dei cantieri prima che sia troppo tardi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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