Novena a San Giuseppe quinto giorno | per affidare ogni difficoltà

Oggi si celebra il quinto giorno della Novena a San Giuseppe, dedicato alla sua castità perfetta. Questa giornata invita a riflettere su come il santo sia considerato un esempio di purezza, offrendo un modello per i giovani e un punto di riferimento per chi cerca di dedicare a Dio ogni sentimento, pensiero e azione. La preghiera si concentra sull’affidamento di ogni difficoltà a San Giuseppe.

Preghiamo il quinto giorno della Novena a san Giuseppe: meditiamo oggi sulla sua castità perfetta, modello per i giovani e guida sicura per chi desidera offrire a Dio ogni affetto, pensiero e azione. Proseguiamo il nostro cammino che ci porta ai piedi dello Sposo di Maria, l’uomo del silenzio che ottiene da Dio ogni grazia.grazia. Questa preghiera è un grido che sale al Cielo, certi che San Giuseppe non lascerà mai inascoltato chi si affida con fede al suo potente patrocinio. Nel corso della sua vita terrena, egli ha sperimentato la fatica di ogni padre di famiglia: ha conosciuto l’incertezza e le prove quotidiane, e per questo può comprendere ogni nostra necessità. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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