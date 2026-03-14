novate tvboy realizza un murales dedicato a giulia cecchettin

A Novate, l'artista TvBoy ha completato un murale dedicato a Giulia Cecchettin. TvBoy, il nome d'arte di Salvatore Benintende, è un noto street artist originario di Novate, che da alcuni anni vive in Spagna. Il murale rappresenta un tributo visivo e si trova in una zona pubblica della città. L’opera è stata realizzata recentemente e visibile al pubblico.

E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Nel settore della riabilitazione e del benessere, si sta delineando un approccio che sposta l’attenzione. Ha detto Jim Rohn, imprenditore e speaker statunitense di fama mondiale: “una persona che ha. È stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale per la selezione di migliaia. La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino italiano di 52 anni, con. Si sono concluse le iscrizioni online per l’anno scolastico 20262027, e la Lombardia conferma il suo. Due turisti italiani sono stati sorpresi all’aeroporto di Malpensa con otto esemplari di corallo protetto. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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