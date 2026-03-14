novate tvboy realizza un murales dedicato a giulia cecchettin

A Novate, l’artista TvBoy ha completato un murales dedicato a Giulia Cecchettin. Salvatore Benintende, noto come TvBoy, è originario di Novate e vive in Spagna. È uno degli street artist più riconosciuti a livello internazionale. Il murales si trova in una zona della città e rappresenta un omaggio all’individuo a cui è dedicato.

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