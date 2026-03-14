Novara ripartono le salite alla Cupola di San Gaudenzio

Oggi, sabato 14 marzo, riprendono le visite guidate alla Cupola di San Gaudenzio a Novara. I visitatori possono salire fino alla guglia, situata a 100 metri di altezza, e ammirare la vista sulla città. Le escursioni si svolgono regolarmente nel fine settimana e sono aperte a chi desidera scoprire da vicino questo importante monumento.

Ripartono oggi, sabato 14 marzo, le visite guidate alla Cupola di San Gaudenzio, con le salite fino alla guglia a 100 metri di altezza. Dopo la pausa invernale, infatti, il monumento simbolo della città riapre al pubblico per accogliere i visitatori e portarli all'interno dell'opera di Alessandro Antonelli attraverso uno dei percorsi di visita più suggestivi dedicati alla scoperta della città. Il tour è promosso da Kalatà con il Comune di Novara, in collaborazione con Atl eFondazione Fabbrica Lapidea di San Gaudenzio 1552. La visita conduce i partecipanti nel cuore della Cupola di San Gaudenzio, elemento inconfondibile dello skyline novarese e ben riconoscibile a chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Articoli correlati Torna la tradizionale Sagra di San Gaudenzio: le strade chiuse a NovaraGiovedì 22 gennaio torna a Novara l'appuntamento con la Sagra di San Gaudenzio, il tradizionale appuntamento in occasione della festa patronale della... Lo sapevi che a Novara c’è una delle cupole più alte del mondo#novara #history #shortsviral Tutto quello che riguarda Novara ripartono le salite alla Cupola... Temi più discussi: Novara, ripartono le salite alla Cupola di San Gaudenzio; Novara, tornano le spettacolari salite alla Cupola di San Gaudenzio: si arriva fino a 100 metri di altezza; Novara ripartono le salite alla Cupola di San Gaudenzio. Novara, tornano le spettacolari salite alla Cupola di San Gaudenzio: si arriva fino a 100 metri di altezzaDal 14 marzo ripartono le visite guidate al monumento simbolo della città: tour ogni weekend fino a novembre Riprendono a Novara le spettacolari salite alla Cupola di San Gaudenzio, uno dei monumenti ... msn.com Climber scala la cupola di San Gaudenzio per un selfieAd invitarlo, una delle sue follower novaresi: una sfida che il ragazzo ha accettato, con grandi rischi visto che la scalata è avvenuta di notte, senza autorizzazione e senza alcun tipo di misura di ... rainews.it Appuntamento domani alla Cupola di San Marco Argentano per una nuova emozionante giornata di campionato di Prima Divisione maschile. In campo ASD Volley San Marco A. - Roggiano contro Pallavolo Rossano ASD. Sabato 14 marzo Ore 18:00 Sos facebook