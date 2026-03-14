Novara ripartono le salite alla Cupola di San Gaudenzio

Da novaratoday.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, sabato 14 marzo, riprendono le visite guidate alla Cupola di San Gaudenzio a Novara. I visitatori possono salire fino alla guglia, situata a 100 metri di altezza, e ammirare la vista sulla città. Le escursioni si svolgono regolarmente nel fine settimana e sono aperte a chi desidera scoprire da vicino questo importante monumento.

Ripartono oggi, sabato 14 marzo, le visite guidate alla Cupola di San Gaudenzio, con le salite fino alla guglia a 100 metri di altezza. Dopo la pausa invernale, infatti, il monumento simbolo della città riapre al pubblico per accogliere i visitatori e portarli all'interno dell'opera di Alessandro Antonelli attraverso uno dei percorsi di visita più suggestivi dedicati alla scoperta della città. Il tour è promosso da Kalatà con il Comune di Novara, in collaborazione con Atl eFondazione Fabbrica Lapidea di San Gaudenzio 1552. La visita conduce i partecipanti nel cuore della Cupola di San Gaudenzio, elemento inconfondibile dello skyline novarese e ben riconoscibile a chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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