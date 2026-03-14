Novara quasi conclusi i lavori alla scuola Sabin in via Fara
A Novara i lavori alla scuola Sabin in via Fara sono quasi terminati. L’ampliamento e la riqualificazione hanno creato un nuovo polo dell’infanzia, pronto ad accogliere i bambini. La scuola, che si trova nell’area di via Fara, sta per essere consegnata, in vista di un possibile aumento degli abitanti nella zona vicino al complesso Pinqua.
Mentre la scuola dell'infanzia è stata ristrutturata, all'interno della struttura è stato realizzato anche un nuovo asilo nido dove saranno accolti 30 bambini, di cui 6 lattanti, 12 semidivezzi e 12 divezzi. All'interno del nuovo polo dell'infanzia è stato realizzato anche un giardino d'inverno, che darà la possibilità di utilizzare spazi "verdi" anche in inverno. NovaraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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