Novara quasi conclusi i lavori alla scuola Sabin in via Fara

A Novara i lavori alla scuola Sabin in via Fara sono quasi terminati. L’ampliamento e la riqualificazione hanno creato un nuovo polo dell’infanzia, pronto ad accogliere i bambini. La scuola, che si trova nell’area di via Fara, sta per essere consegnata, in vista di un possibile aumento degli abitanti nella zona vicino al complesso Pinqua.