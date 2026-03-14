Novara quasi conclusi i lavori alla scuola Sabin in via Fara

A Novara, i lavori alla scuola Sabin in via Fara sono quasi terminati. La struttura è stata ampliata e riqualificata, creando un nuovo asilo nido. L’intervento si inserisce in vista di un possibile aumento degli abitanti nell’area vicino al progetto Pinqua. La conclusione dei lavori permetterà di rendere disponibile un nuovo polo dell’infanzia.

Mentre la scuola dell'infanzia è stata ristrutturata, all'interno della struttura è stato realizzato anche un nuovo asilo nido dove saranno accolti 30 bambini, di cui 6 lattanti, 12 semidivezzi e 12 divezzi. All'interno del nuovo polo dell'infanzia è stato realizzato anche un giardino d'inverno, che darà la possibilità di utilizzare spazi "verdi" anche in inverno. NovaraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Articoli correlati Leggi anche: Conclusi i lavori del 1° lotto alla scuola Mazzi: dal comfort termico alla palestra, tutte le novità Approfondimenti e contenuti su Novara quasi conclusi i lavori alla... Argomenti discussi: Novara, quasi conclusi i lavori alla scuola Sabin in via Fara; Quasi conclusi i lavori alla scuola Sabin: nuovo polo dell’infanzia in via Fara.