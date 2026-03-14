È possibile passare una notte in un castello polacco risalente al XIII secolo con una spesa di settanta euro. La struttura offre ai visitatori la possibilità di soggiornare all’interno delle sue antiche mura, immergendosi nell’atmosfera storica del luogo. La proposta include il pernottamento tra i segreti e le atmosfere di un castello che conserva le sue caratteristiche originali.

È possibile trascorrere una notte all’interno di un castello polacco del XIII secolo spendendo appena settanta euro. La fortezza di Ksi??, situata in Polonia, offre oggi ai visitatori la possibilità di soggiornare nelle sue sale storiche a prezzi accessibili, trasformando un monumento storico in un’esperienza turistica unica. Questa opportunità nasce dalla conversione di parti della struttura in strutture ricettive, permettendo di vivere da protagonisti una storia che attraversa secoli di dominazione nobiliare e misteri bellici. Il prezzo per una camera standard è fissato a circa settanta euro a notte per due persone, mentre gli appartamenti più lussuosi partono da circa trecentosessanta euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte nel castello polacco: dormi a 70 euro tra i segreti

Articoli correlati

Nuovi scavi nel Messinese: 75mila euro per scoprire i "segreti" del Castello di Tripi e 50mila per ampliare AbakainonL’annuncio del sindaco Michele Lemmo nel convegno sugli itinerari archeologici come strumento di sviluppo locale.

C’è un castello meraviglioso in Europa dove si può dormire per soli 70 euroIn Polonia è possibile dormire nel castello di Ksia?z?, conosciuto per il suo fascino misterioso e per essere la dimora elegante di una famiglia...