Nota un uomo sospetto dai cassonetti avverte l' Esercito | trovati 55 grammi di hashish

Un uomo sospetto è stato notato dai cassonetti in piazza Toti a Ferrara nel primo pomeriggio di mercoledì 11. L’individuo è stato segnalato all’Esercito, che ha effettuato un controllo nel cuore del Gad. Durante l’intervento sono stati trovati 55 grammi di hashish nascosti. La scoperta è avvenuta durante un intervento di routine nella zona.

Droga nascosta nel cuore del Gad. E’ quanto è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 11, in piazza Toti, a Ferrara. In quell’occasione, infatti, un cittadino ha segnalato ad una pattuglia dell’Esercito – impegnata nell’operazione ‘Strade sicure’ – di aver notato un uomo aggirarsi con fare sospetto all’altezza di alcuni cassonetti dell’immondizia. I militari, accolta la denuncia, hanno poi avvertito la polizia locale, presente poco distante (in piazza Castellina). Così si è proceduto al controllo dell’area: insieme, gli uomini in divisa hanno rinvenuto alcuni involucri contenenti in tutto 55 grammi di sostanza stupefacente, risultata poi essere hashish. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Articoli correlati Leggi anche: I carabinieri nelle scuole. Trovati 3 grammi di hashish Spaccia droga in auto davanti, blitz degli agenti in casa: trovati 200 grammi di hashishSpacciava droga nella zona di via Verga, a Ferrara, e in casa nascondeva oltre 2 etti di hashish, oltre a materiale per il taglio e il... Contenuti utili per approfondire Nota un uomo sospetto dai cassonetti... Temi più discussi: Mamma lancia l'allarme: Un uomo ha provato ad adescare mio figlio davanti a scuola; Ruba in un negozio, bloccato dalla polizia durante la fuga; Paura a Latina, uomo tenta di rapire un bambino nel parcheggio di un supermercato; New York aumenta le pattuglie in un ambiente di maggiore minaccia, dopo che un uomo armato ha fatto esplodere un camion nella sinagoga del Michigan. Scomparsa di Nancy Guthrie, fermato e poi rilasciato un uomo: l'Fbi diffonde le immagini di un potenziale sospettoDoppia svolta nel caso del rapimento di Nancy Guthrie, la madre di Savannah Guthrie, presentatrice di uno dei programmi del mattino più popolari d’America. L'Fbi ha diffuso le foto di un potenziale ... corriere.it Fbi diffonde foto di un sospetto nel caso Nancy GuthrieScena da Arancia Meccanica nel caso Nancy Guthrie. L'Fbi ha diffuso foto di un potenziale sospetto ottenute attraverso telecamere di sorveglianza. Il capo dell'Fbi Kash Patel ha postato su X quattro ... ansa.it Una vera guerriera Amatissima dagli italiani, la nota opinionista sta lottando da tempo contro un brutto male.. Forza Carolyn, siamo tutti con te! - facebook.com facebook *NOTA DI PALAZZO CHIGI* *_Seconda riunione del gruppo di lavoro informale sulla competitività europea*_ In vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo e alla luce dei più recenti sviluppi in Medio Oriente, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia x.com