Nordio spinge verso il sì | Sono certo | vinceremo Per una giustizia più giusta

Il ministro Nordio ha espresso fiducia in una vittoria per il sì, invitando i cittadini a votare dopo aver approfondito le informazioni disponibili. Ha dichiarato di essere convinto che il risultato sarà positivo e ha sottolineato l’importanza di informarsi prima di esprimere il proprio voto. Le sue parole sono state rivolte a chi deve prendere una decisione sul referendum in corso.

"Sono certo che vinceremo, vincerà il sì. Non amo le frasi da slogan ma ai cittadini direi votate quello che volete ma prima informatevi. So che tutti non avranno voglia di leggere e di approfondire quindi il mio messaggio a votare sì si può riassumere in due frasi: fatelo per avere una giustizia più giusta e chi sbaglia paga, non tanto dal portafoglio ma sulle valutazioni professionali perché chi sbaglia se necessario deve cambiare lavoro". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio è intervenuto ieri pomeriggio alla Loggia dei Mercanti, collegandosi via video, all’evento organizzato da Fratelli d’Italia per promuovere il sì al referendum sulla riforma della giustizia che si terrà il 22 e 23 marzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nordio spinge verso il sì: "Sono certo: vinceremo. Per una giustizia più giusta" Articoli correlati Leggi anche: Referendum giustizia, Nordio: «Sono arcisicuro che vinceremo» Verso il referendum, "Una scelta consapevole per una giustizia più giusta": incontro alla FieraL’iniziativa si propone di offrire strumenti di approfondimento e criteri di valutazione per affrontare in maniera consapevole il tema della riforma... Referendum 2026: Una scelta consapevole per una giustizia più giusta Una selezione di notizie su Nordio spinge Temi più discussi: Nordio spinge verso il sì: Sono certo: vinceremo. Per una giustizia più giusta; Giusi Bartolozzi indispettisce Giorgia Meloni, ma Nordio la difende: niente dimissioni né scuse pubbliche; Schlein, Meloni non si dimette? Evidente che..: dove si spinge Elly | Libero Quotidiano.it. Nordio spinge verso il sì: Sono certo: vinceremo. Per una giustizia più giustaLoggia dei Mercanti piena per ascoltare le parole in videocollegamento del ministro. La sottosegretaria Albano: Menzogne dall’opposizione. Acquaroli: Il voto è occasione per realizzare ciò che ci c ... ilrestodelcarlino.it Farinetti: «Referendum? Io voto No. Se vincerà il Sì, la sfiducia verso i magistrati potrà incoraggiarli a impegnarsi di meno»Ci sarà anche il fondatore di Eataly, mercoledì 18 marzo, sul palco del Teatro Erba per la chiusura della campagna referendaria per il No alla riforma Nordio: «Ormai mi è chiaro che il voto è politico ... msn.com Nordio spinge sull'approvazione della norma per cacciare Scarpinato e de Raho dall'antimafia #nordio #scarpinato #antimafia - facebook.com facebook