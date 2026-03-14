Durante la seconda puntata di The Voice Generations, una famiglia di quattro membri si è esibita durante le Blind Audition, coinvolgendo Marco Venturini, sua moglie Maddalena Malizia e i figli Manuel e Mia. Nessun giudice ha riconosciuto subito il cantante, suscitando sorpresa tra il pubblico, che ha reagito con entusiasmo quando si è scoperto chi fosse realmente.

Nel corso della seconda puntata di The Voice Generations, andata in onda durante le Blind Audition, si è esibita una famiglia composta da quattro artisti: Marco Venturini, la moglie Maddalena Malizia e i figli Manuel e Mia. Il gruppo si è presentato con un’esibizione corale che ha attirato l’attenzione del pubblico in studio. Per la loro performance, i concorrenti hanno scelto “Mamma Maria” dei Ricchi e Poveri. Dopo le prime battute, due coach hanno premuto il pulsante: si sono girati Arisa e Nek, aprendo così la fase di confronto e scelta del team. La scelta del team e le motivazioni della famiglia. Nella fase successiva, il padre ha spiegato i criteri che avrebbero portato alla decisione finale, citando un legame personale con una canzone e il riferimento alle origini familiari. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Noo, ma è davvero lui”. The Voice Generations, sul palco con moglie e figli ma nessun giudice lo riconosce. Poi lo choc: pubblico impazzito

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Tutto quello che riguarda The Voice Generations

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