Vettel, Verstappen e altri piloti tra i più giovani nella storia della Formula 1 hanno conquistato la pole position in diverse gare. Recentemente, un pilota italiano è diventato il più giovane a ottenere questo risultato, battendo record precedenti. La classifica dei record di precocità nelle qualifiche mostra come questi giovani atleti abbiano già lasciato il segno nelle competizioni di alto livello.

La pole di Andrea Kimi Antonelli in Cina non gli permetterà solamente di scattare davanti a tutti nel Gran Premio. C’è un valore storico dietro il miglior tempo, siglato con la Mercedes fermando il cronometro in 1'32"064. Infatti l’italiano è il più giovane poleman nella storia della F1 grazie ai suoi 19 anni, 6 mesi e 18 giorni. Un risultato incredibile per Kimi, che ha iniziato da poco la sua seconda stagione nel Circus. Antonelli precede alcuni mostri sacri del Circus, come Fernando Alonso e Max Verstappen. Ecco chi sono i piloti che, insieme ad Andrea, compongono l’attuale top 5 dei più giovani poleman. La pole di Antonelli in Cina infrange un record che durava dal GP d’Italia 2008 e apparteneva a Sebastian Vettel, detentore del miglior giro all’età di 21 anni, 2 mesi e 11 giorni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Non solo Kimi: da Vettel a Verstappen, ecco i più giovani poleman della storia

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