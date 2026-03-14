non solo attacchi gli effetti politici a catena tra usa golfo e medio oriente

Il conflitto tra Iran e altri paesi della regione ha portato a una serie di conseguenze politiche che coinvolgono gli Stati Uniti, il Golfo e il Medio Oriente. Le tensioni si sono intensificate, influenzando le relazioni diplomatiche e le strategie militari nella zona. La situazione rimane complessa, con sviluppi che si susseguono e che continuano a cambiare il quadro geopolitico.

Al di là di come evolverà militarmente il conflitto armato in Iran, se con l’intervento o meno di truppe di terra, se con più o meno bombardamenti, e se l’elemento energetico diventerà decisivo imprimendo una direzione irreversibile alle sorti generali, spicca il dato politico conseguente all’operazione Ruggito del leone. Da un lato la scomposizione del quadro mediorientale, dove fino a ieri le parti erano ben definite (Iran, Turchia, Pakistan, Libano); dall’altro il fronte occidentale che oggi vede l’Ue presente a Cipro e idealmente vicina a quei Paesi del golfo che mai in passato si sarebbero aspettati un attacco da Teheran. Emerge dunque un numero sempre maggiore di variabili: l’India, la Cina, la Lega Araba. 🔗 Leggi su Formiche.net

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