Non si smetta di cercare la verità su Piera Pinna

Cinque mesi fa, una donna di 69 anni di San Miniato è entrata nel bosco di Medicina di Pescia per cercare funghi e non è più tornata. Da allora, le ricerche sono proseguite senza sosta, ma di Piera Pinna non si hanno più notizie certe. La sua scomparsa ha coinvolto le autorità e mobilitato la comunità locale. Le indagini continuano nel tentativo di trovare chiarimenti sulla sua assenza.

Cinque mesi. Tanto è passato dal giorno in cui Pietrina Pinna, per tutti solo Piera, 69enne di San Miniato, entrò nel bosco di Medicina di Pescia a cercare funghi e diventò un fantasma. Un mistero fittissimo, cosa possa essere accaduto a Piera, di cui non è emersa mai alcuna traccia. Un bosco passato al setaccio per giorni, frequentatissimo da fungaioli e cacciatori. Anche quel giorno. Ma nessuno si è fatto avanti per dire di aver visto Piera. E nessuno, anche dopo, da quanto emerso. ha trovato segni del suo passaggio. A dare l’allarme fu il marito Remo, 85enne, che chiamò i soccorsi quando la donna non si presentò all’appuntamento che ci erano dati all’uscita dal bosco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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