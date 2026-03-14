Non lasciatevi irretire dall' intelligenza artificiale | il saluto del dottor Beppe Vertemati

Il dottor Beppe Vertemati ha lasciato l'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco e ha scritto una lettera aperta datata 13 marzo 2026. La comunicazione, firmata con la sua grafia caratteristica, è rivolta a infermieri, operatori sanitari, fisioterapisti e tecnici. Nel messaggio, invita a non lasciarsi ingannare dall'intelligenza artificiale, mantenendo un tono diretto e sincero.

Il nucleo del messaggio è un appello diretto alla professione sanitaria nella sua forma più autentica: "Onorate la vostra professione in corsia, laddove la vostra presenza non è solo utile ma necessaria. Coltivate la conoscenza, rispettate e valorizzate l'esperienza dalla quale discende la saggezza, non fatevi irretire dalle sirene dell'informatica, della automazione o della intelligenza artificiale." La chiosa è un'esortazione quella di volere bene all'ospedale "poiché, al netto delle sue storture, resta pur sempre il luogo migliore dentro il quale invecchiare". E poi, in tutta semplicità: “È stato un immenso privilegio lavorare con voi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Articoli correlati Intelligenza artificiale e intelligenza emotiva: perché il futuro del lavoro passa dall’equilibrio tra tecnologia e competenze umaneIl dibattito sul futuro del lavoro è ormai dominato dall’intelligenza artificiale. Il candidato più odiato dall’intelligenza artificialeIl dem Alex Bores ha sostenuto una proposta di legge che chiedeva alle grandi aziende di AI di rispettare alcune regole minime di sicurezza.