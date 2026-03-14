Non lasciatevi irretire dall' intelligenza artificiale | il saluto del dottor Beppe Vertemati

Il dottor Beppe Vertemati ha lasciato l'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco e ha scritto una lettera aperta datata 13 marzo 2026. Nel suo messaggio, si rivolge direttamente a infermieri, operatori sanitari, fisioterapisti e tecnici, invitandoli a non lasciarsi ingannare dall'intelligenza artificiale. La lettera porta la sua firma con una grafia riconoscibile e si caratterizza per il tono semplice e umano.

Il nucleo del messaggio è un appello diretto alla professione sanitaria nella sua forma più autentica: "Onorate la vostra professione in corsia, laddove la vostra presenza non è solo utile ma necessaria. Coltivate la conoscenza, rispettate e valorizzate l'esperienza dalla quale discende la saggezza, non fatevi irretire dalle sirene dell'informatica, della automazione o della intelligenza artificiale." La chiosa è un'esortazione quella di volere bene all'ospedale "poiché, al netto delle sue storture, resta pur sempre il luogo migliore dentro il quale invecchiare". E poi, in tutta semplicità: “È stato un immenso privilegio lavorare con voi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Articoli correlati Intelligenza artificiale e intelligenza emotiva: perché il futuro del lavoro passa dall’equilibrio tra tecnologia e competenze umaneIl dibattito sul futuro del lavoro è ormai dominato dall’intelligenza artificiale.