Da Bodini e Alessandrelli alla Juventus fino a Ceccaroni, che ipnotizzò Maradona, il ruolo del secondo portiere si è evoluto nel tempo. Oggi, il numero 12 rappresenta quegli eroi per caso che si ritrovano in panchina, pronti a entrare in campo solo quando necessario. La presenza di questi giocatori, spesso poco protagonisti durante le partite, continua a essere una componente importante delle squadre di calcio.

C’era una volta il dodicesimo, il portiere che giocava poco, pochissimo. Quasi mai. Ma era una parte fondamentale del gruppo-squadra al di là del fatto che in panchina e perennemente in tuta indossasse le auricolari della radiolina e aggiornasse tecnico, titolari e riserve dei risultati delle gare che si giocavano tutte allo stesso orario di domenica pomeriggio ed erano trasmesse da "Tutto il calcio minuto per minuto". Ma il portiere di riserva era fondamentale per spronare il titolare a dare di più e per fare spogliatoio. Con l’impegno di farsi trovare pronto nelle poche volte che veniva chiamato in causa. Nel calcio molto meno romantico di adesso quella figura non esiste più, soppiantata dalla rotazione dei due portieri tra campionato e Coppe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Non esiste più il secondo portiere Da Bodini e Alessandrelli alla Juventus a Ceccaroni che ipnotizzò Maradona. Numero 12, quegli eroi per caso in panchina

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