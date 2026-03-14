I funerali di Enrica Bonaccorti si sono svolti nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, la chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. Tra i presenti, nessuna traccia della conduttrice, e l’assenza è stata notata immediatamente da chi era in chiesa. Personaggi dello spettacolo e amici sono arrivati per onorare la memoria della donna. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di raccoglimento.

Personaggi Tv, si sono svolti nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, i funerali di Enrica Bonaccorti. Durante la cerimonia, l’omelia di monsignor Antonio Staglianò ha ricordato la figura della conduttrice e autrice, soffermandosi in particolare sulla sua sensibilità e sul modo in cui ha raccontato le fragilità umane. Nel corso dell’intervento, il vescovo ha evidenziato l’impronta lasciata da Bonaccorti nel suo lavoro e nelle persone incontrate nel tempo. “Noi abbiamo riconosciuto Dio in lei, perché abbiamo visto in lei i tratti di Gesù. Quali tratti? La capacità di accogliere. I suoi personaggi, anche i più disperati, sono sempre accolti con uno sguardo che non giudica. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Non c’era al funerale”. Enrica Bonaccorti, assenza pesante in chiesa: l’hanno notato subito tutti (VIDEO)

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