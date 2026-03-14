Noi gli eroi l’instabilità tragica del nostro vivere quotidiano

Al Teatro Metastasio è in scena la nuova produzione intitolata “Noi gli eroi”, realizzata in collaborazione con il Centro Teatrale Bresciano. Lo spettacolo affronta con toni diretti il tema dell’instabilità nel vivere quotidiano, rappresentando situazioni e personaggi che si confrontano con momenti di crisi e incertezza. La rappresentazione coinvolge attori e pubblico in un percorso che evidenzia le tensioni della vita di tutti i giorni.

La nuova produzione del Metastasio – Noi gli eroi, condivisa con Centro Teatrale Bresciano e Stabile del Veneto, punta su Jean-Luc Lagarce, drammaturgo fra i più autorevoli, universalmente tradotto e rappresentato, che deve a Firenze la sua prima uscita in Italia grazie al Festival Intercity che nel 1998 propose le sue Regole del saper vivere nella società moderna, prima della definitiva consacrazione autoriale (Luca Ronconi) e editoriale (Ubulibri). Un’orbita cult lo avvolge dopo la prematura scomparsa, sancita da una scrittura che affossa ogni realismo a favore di un concitato universo espressivo. La scrittura di Lagarce ha la forma dell’acqua, epidermica e impaziente. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Noi, gli eroi», l’instabilità tragica del nostro vivere quotidiano Articoli correlati Gli “Eroi nel Quotidiano” di Cesate in aiuto dei senzatetto di MilanoSolidarietà: i volontari di “Eroi nel Quotidiano” di Cesate in aiuto dei senzatetto di Milano. Ecco Noi gli eroi. Al Fabbricone prima nazionaleUn’altra prima nazionale da stasera a domenica al Fabbricone: debutta Noi gli eroi di Jean-Luc Lagarce, uno spettacolo di Piccola Compagnia della... Contenuti utili per approfondire Noi gli eroi l'instabilità tragica del... Argomenti discussi: Noi, gli eroi, l’instabilità tragica del nostro vivere quotidiano. «Noi gli eroi»: la compagnia di Lagarce al Teatro Mina MezzadriDal 17 al 21 marzo, la 52esima Stagione del Centro Teatrale Bresciano ospita lo spettacolo di Giorgia Cerruti. Una famiglia di attori girovaghi mette in scena la vita tra solitudini, utopie e poesia. quibrescia.it Ecco Noi gli eroi. Al Fabbricone prima nazionaleDa stasera in scena la pièce di Lagarce che dà voce a chi è ai margini. Una nuova coproduzione del Met. msn.com