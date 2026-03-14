Un nuovo talento sta per esordire nella NJPW, confermando il debutto imminente di un atleta figlio d’arte. La sua presenza rappresenta un passo importante per la compagnia, che punta a integrare nel roster un wrestler con un’eredità familiare consolidata. La sua entrata in scena attirerà l’attenzione di fan e addetti ai lavori, curiosi di vedere come si confronterà con le aspettative legate al suo nome.

A volte per i figli d’arte è veramente difficile convivere con le immagini dei loro illustri genitori che ancora vivono indelebili nella mente dei fan. Anche per la NJPW, il richiamo del “figlio di” è stato molto forte, dato che la federazione ha annunciato che il figlio di una delle più grandi star degli ultimi tempi farà a brevissimo il suo debutto nella compagnia. Il famoso figlio d’arte svelato. Seguendo le orme del suo ben più famoso padre Sting, Steven Borden ha da poco deciso di iniziare il suo percorso nel mondo del wrestling. Dopo l’esordio dello scorso ottobre in un evento per la 52W, quando in coppia con JD Drake affrontò la strana coppia di Darby Allin e Karrion Kross, la carriera di Sting Jr, avrà modo di ripartire ancora una volta, per la precisione dalla NJPW. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - NJPW: Figlio d’arte debutterà a breve nella compagnia

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