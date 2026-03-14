Ninetta Garibaldi allo Stadio la ricordo commosso in primavera

Ninetta Garibaldi è stata vista allo stadio durante la primavera, con un'attenzione particolare a un episodio avvenuto nel 1977 a Manfredonia. In quell'occasione, si trovava in tribuna mentre una persona passava vicino a lei. La scena è stata ricordata da chi era presente come un momento carico di emozione. La presenza di Garibaldi allo stadio è rimasta impressa in modo vivido tra i testimoni.

“Manfredonia 1977”. Passava la sua giornata, in un piccolo chiosco sul lungomare di viale Miramare proprio di fronte alla spiaggia,adibito a bar, lì con la solitudine e un respiro affannoso era seduta: la nostra cara signora con la mano sul mento. Una piccola finestra quadrata tanto che sembrava un video in bianco e nero, una presentatrice locale con un muto commento, partecipava con gli occhi sgranati che ti guardavano. Era bruna di capelli con una pettinatura raccolta in una forma di grossa cipolla! Nera di abito, col suo sudore possente e appiccicoso, rumorosa la sua respirazione nasale, ogni tanto usava un tovagliolino per soffiarsi!Alle... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Ninetta Garibaldi allo Stadio la ricordo commosso in primavera Articoli correlati Guardiagrele, approvato il progetto per il campo in erba sintetica allo stadio Tino PrimaveraVia libera dalla giunta comunale di Guardiagrele al progetto di riqualificazione dello stadio comunale “Tino Primavera”. Leggi anche: “Liberi“ con Dalla. Il ricordo commosso della sua Bologna