Nidi gratis da giugno via alle domande per ottenere il contributo | i requisiti

Da giugno sono aperte le domande per la quarta edizione di “Nidi Gratis”, il programma che offre servizi per la prima infanzia senza costi alle famiglie con Isee fino a 40.000 euro. La Regione ha confermato il rinnovo della misura, permettendo alle famiglie interessate di richiedere il contributo. Le domande si possono presentare attraverso i canali ufficiali dedicati.

Entra nel vivo la quarta edizione di “Nidi Gratis”. La Regione ha infatti rinnovato la misura che garantisce l’accesso gratuito ai servizi per la prima infanzia alle famiglie con Isee fino a 40mila euro. Nei giorni scorsi è stato pubblicato l’avviso per l’anno educativo 2026-2027 rivolto ai Comuni che dovranno stilare, entro il 24 aprile, l’elenco dei servizi per la prima infanzia, pubblici e privati, nei quali sarà possibile beneficiare dei contributi. A giugno poi, dopo la pubblicazione dello specifico bando, le famiglie potranno presentare la propria domanda sull’apposita piattaforma regionale. “Con la quarta annualità di Nidi Gratis... 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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