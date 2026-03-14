Nicolas Vaporidis diventa papà | l’annuncio su Rai 1

Nicolas Vaporidis ha annunciato in diretta su Rai 1 che presto diventerà padre. L’attore ha condiviso questa notizia durante la trasmissione Ciao maschio, parlando della sua emozione nel vivere questo momento. L’annuncio ha suscitato attenzione tra i presenti e tra il pubblico che seguiva la trasmissione. Vaporidis ha spiegato di essere molto emozionato per questa novità nella sua vita.

Nicolas Vaporidisha cresciuto una generazione con i suoi film. L’indimenticabile protagonista diNotte prima degli esamiche tutti abbiamo imparato a conoscere con grande affetto, ben presto diventerà papà. E’ stato lui stesso a comunicare la bella notizia su Rai 1, ospite diCiao Maschio, il programma di Nunzia De Girolamo. Lui in genere è molto discreto sulla sua vita privata ma stavolta si è lasciato andare per raccontare che presto saranno in tre. Sua moglieAli Rinaldo, sposata nel luglio 2024, è incinta. Durante l’intervista aCiao Maschio,Nicolas Vaporidisha parlato con grande sincerità delle emozioni che accompagnano l’attesa della paternità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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