Neve e valanghe | Formazza isolata chiusa la SS 659

Una nuova nevicata ha interessato le montagne del Vco, portando alla chiusura della Strada Statale 659 in località Roccette, lasciando isolata la località di Formazza. La neve ha causato anche alcune valanghe che hanno reso difficile la circolazione e hanno contribuito alla decisione di chiudere la strada. La zona rimane isolata e senza accesso alle principali vie di collegamento.

La neve è tornata a cadere sulle montagne del Vco, scatenando una catena di eventi che ha portato alla chiusura della Strada Statale 659 in località Roccette. L’ente gestore Anas ha attivato la chiusura per proteggere i transiti dal pericolo valanghe, isolando di fatto la frazione di Riale nel comune di Formazza. Secondo le previsioni meteo fornite dall’ARPA, forti precipitazioni stanno già interessando il territorio e si attendono diversi centimetri di accumulo al suolo. L’allerta gialla emessa oggi passerà domani, domenica 15 marzo, allo stato arancione per quanto riguarda specificamente il rischio valanghe. La gestione operativa del rischio in alta quota. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Neve e valanghe: Formazza isolata, chiusa la SS 659 Articoli correlati Maltempo, torna la neve in montagna: in Formazza chiusa per pericolo valanghe la Statale 659La regolare transitabilità, fanno sapere da Anas, sarà ripristinata non appena ristabilite le condizioni di piena sicurezza per il transito Come... Pericolo valanghe, chiusa la strada statale 659 in Val FormazzaLa strada statale 659 è stata chiusa al traffico in Val Formazza per pericolo valanghe. Una selezione di notizie su Neve e valanghe Formazza isolata chiusa... Argomenti discussi: Meteo, allerta gialla sul Vco per neve e valanghe - Ossola. Maltempo, torna la neve in montagna: in Formazza chiusa per pericolo valanghe la Statale 659La regolare transitabilità, fanno sapere da Anas, sarà ripristinata non appena ristabilite le condizioni di piena sicurezza per il transito ... novaratoday.it Domodossola, torna la neve alle porte della primaveraIntanto per il pericolo valanghe sono chiuse dal statale di Formazza in località Roccette e la strada da Goglio al Devero ... lastampa.it