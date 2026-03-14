Neofascisti provenienti da vari paesi europei si sono incontrati a Roma per partecipare a un convegno organizzato da Forza Nuova. Durante l’evento, alcuni partecipanti hanno eseguito saluti romani al grido di “presente”. Il raduno ha coinvolto militanti che hanno manifestato le proprie convinzioni attraverso gesti simbolici e discorsi pubblici. La presenza di questi gruppi ha attirato l’attenzione delle autorità e dei media.

Radunati da diversi paesi europei, i militanti neofascisti si sono riuniti a Roma in un convegno organizzato da Forza Nuova. La riunione si è svolta sabato all’Hotel Cristoforo Colombo di Roma mentre in città era in corso il corteo per il “no sociale” contro il Referendum e le guerre. Durante un intervento, i partecipanti hanno fatto il saluto romano al grido di “presente”. All’evento, parte della “alleanza per la pace e la libertà”, ha partecipato Roberto Fiore. Caso Cinecittà, trasparenza cercasi: con quali criteri si affidano gli incarichi pubblici della cultura? Manifestazione a Roma il 14 marzo per il No al referendum. E al progetto anticostituzionale del governo Due ricordi mi fanno dire che la sinistra non ami particolarmente il verde. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Neofascisti da tutta Europa riuniti a Roma, saluto romano al grido di “presente” al convegno di Forza Nuova – Video

Articoli correlati

Leggi anche: Acca Larentia, in centinaia per il saluto romano e il grido “presente”

Leggi anche: In centinaia ad Acca Larentia per il rito del “presente”: il saluto romano dei militanti di estrema destra – Video

Contenuti e approfondimenti su Neofascisti da tutta Europa riuniti a...

Discussioni sull' argomento Adunata fascista a Roma: camerati da tutta Europa per la nascita del nuovo ordine cristiano; Abbiamo reso Torino la capitale del neonazismo europeo, la frase choc al circolo Edoras; PRATO OPERAIA, LIBERA E ANTIFASCISTA, GRANDE PARTECIPAZIONE AL CORTEO CONTRO LA CALATA NERA IN CITTÀ; Vittorio Occorsio, il magistrato ucciso dai neofascisti: perché non va dimenticato.

Neonazisti, franchisti e nazionalisti da tutta Europa: ecco chi ci sarà al raduno di Forza NuovaL’incontro è previsto in un hotel dell’Eur. Roberto Fiore: Sarà delineato il nuovo ordine cristiano ... msn.com

"Era il 9 marzo del 1973, il giorno in cui Franca Rame fu aggredita da 5 neofascisti. Questi la portarono su un furgoncino e la violentarono, lasciandola poi sulla strada in uno stato di totale confusione mentale. La violenza fu raccontata da Franca nel 1975 attra - facebook.com facebook