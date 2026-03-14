Negozi in crisi | 8 miliardi di tasse contro 455 milioni

In Puglia, molte attività commerciali di vicinanza stanno chiudendo, mentre i negozi tradizionali affrontano una pressione fiscale di circa 8 miliardi di euro, rispetto ai 455 milioni di euro pagati dai giganti del digitale. La situazione evidenzia un divario tra le tasse e le regole applicate alle imprese fisiche e ai grandi operatori online.

La chiusura dei negozi di vicinato in Puglia non è un destino inevitabile, ma il risultato di regole di mercato sbilanciate che svantaggiano le imprese fisiche rispetto ai grandi operatori digitali. Michele Piccirillo, presidente della Confesercenti di Brindisi, evidenzia come questo squilibrio fiscale e normativo stia portando alla desertificazione dei centri urbani, con impatti diretti sulla vita quotidiana dei cittadini e sull’economia reale del territorio. Il fenomeno tocca profondamente la struttura sociale delle città pugliesi: ogni attività che chiude sottrae servizi essenziali, posti di lavoro e punti di riferimento per la comunità locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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