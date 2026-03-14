Nebo travolgente | l' Olimpia supera il Maccabi e rimane in corsa per i playin

L'Olimpia Milano ha battuto il Maccabi con un margine di 19 punti, grazie alle prestazioni di un giocatore statunitense che ha registrato 19 punti e 10 rimbalzi. La squadra milanese ha vinto anche la seconda sfida stagionale contro il Maccabi e si mantiene in corsa per i playoff. La partita si è giocata al Palalido, che ha chiuso i battenti con questa vittoria.

L’Ea7 Milano saluta l’Allianz Cloud con un successo pesantissimo in un'Eurolega ormai giunta alla giornata 31 della stagione regolare, a cui seguiranno playoff e playin. E adesso l’Olimpia dista due vittorie dal sesto e una vittoria dal decimo posto. Conseguenza di un bilancio in attivo (16 vinte e 15 perse) e di un torneo equilibrato. Contro il Maccabi Tel Aviv che sognava l'aggancio in classifica, gli uomini di Peppe Poeta esultano 96-87 nell’ultima sfida al PalaLido prima di tornare a casa. L’mvp è Josh Nebo, in serata di grazia con una doppia doppia da 19 punti, 10 rimbalzi e 2 stoppate. E decisivo è Shields, autore delle due triple consecutive che nel finale scacciano via la paura in una gara sempre in controllo eppure mai davvero al sicuro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nebo travolgente: l'Olimpia supera il Maccabi e rimane in corsa per i playin Articoli correlati Basket, Nebo trascina l’Olimpia Milano oltre il Maccabi in EurolegaResta in scia alla zona play-in dell’Eurolega l’EA7 Emporio Armani Milano che all’Allianz Cloud di Milano si impone sul Maccabi Tel Aviv e si porta a... Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 96-87, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vittoria fondamentale della squadra di Poeta, doppia doppia di Nebo! Tutto quello che riguarda Nebo travolgente Argomenti discussi: Milano si addormenta, ma batte il Barcellona e spera nei playoff. Alla Virtus non basta Edwards. Basket, Nebo trascina l’Olimpia Milano oltre il Maccabi in EurolegaResta in scia alla zona play-in dell’Eurolega l’EA7 Emporio Armani Milano che all’Allianz Cloud di Milano si impone sul Maccabi Tel Aviv e si porta a un ... oasport.it Serie A, il derby va all'Olimpia: un super Nebo abbatte CantùLa classica torna in scena con gli effetti speciali in apertura della 12ª giornata di Serie A: al PalaDesio l’Olimpia Milano supera Cantù 94-89. Il migliore dell’EA7 è senza dubbio un inarrestabile ... gazzetta.it