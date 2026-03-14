NBA i Pistons innestano la terza Edwards ne mette 42 contro Golden State

I Detroit Pistons hanno inserito una nuova giocatrice nel roster. Edwards ha segnato 42 punti nella partita contro Golden State. La squadra di Detroit ha superato un periodo difficile di quattro sconfitte consecutive a inizio marzo. La gara si è svolta a Los Angeles e i Pistons hanno mostrato una risposta positiva dopo le recenti difficoltà.

Los Angeles (Stati Uniti), 14 marzo 2026 – Sembra ormai messo alle spalle il momento di lieve flessione accusato dai Detroit Pistons a inizio marzo, quando sono arrivate quattro sconfitte di fila. La franchigia del Michigan – unica squadra della Eastern Conference già certa di un posto in post-season (resta da stabilire se playoff, come probabile, o play in) – questa notte ha conquistato la terza vittoria di fila battendo i Memphis Grizzlies (al settimo ko consecutivo) con un netto 126-110. Di fatto avanti per tutti i 48’, i Pistons hanno portato sette giocatori in doppia cifra, con Jalen Duren (30 punti e 13 rimbalzi) e Cade Cunnigham (17 punti e 15 assist) che hanno chiuso addirittura in doppia doppia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - NBA, i Pistons innestano la terza. Edwards ne mette 42 contro Golden State Articoli correlati NBA, Miami mette la terza contro i Grizzlies. Rimonta clamorosa dei Knicks contro HoustonMiami (Stati Uniti), 22 febbraio 2026 – Il doppio impegno ravvicinato non ha fermato la corsa dei Miami Heat che, dopo le vittorie ottenute in casa... NBA, i risultati della notte (14 marzo): Edwards trascina Minnesota, vincono Pistons, Knicks e RocketsOtto le partite della notte NBA, al termine delle quali al momento i verdetti in vista dei playoff sono questi: Pistons (ampiamente) dentro, Nets,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Golden State Curry trascina Golden State, ok i Pistons di FontecchioNBA Star Steph Curry and the Warriors defeat the Wizards on their home turf in Washington, D.C. Pictured: Steph Curry Ref: SPL10778090 270224 NON-EXCLUSIVE Picture by: SplashNews.com Splash News and ... italpress.com Nba: Toronto doma Phoenix, Edwards travolge Golden State con 42 punti(ANSA) - ROMA, 14 MAR - I Golden State Warriors hanno perso la loro quarta partita di fila, in casa contro i Minnesota Timberwolves (127-117). Senza la loro stella Stephen Curry, fermo da un mese e as ... msn.com