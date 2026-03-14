Nascita di K2B le reazioni della cooperazione nazionale delle istituzioni locali e regionali del sistema economico e creditizio

Ieri pomeriggio si è tenuto al Caurum Hall di Arezzo un convegno dedicato alla nascita di K2B, coinvolgendo rappresentanti della cooperazione nazionale, delle istituzioni locali e regionali, oltre a figure del sistema economico e creditizio. L'evento ha visto la partecipazione di diverse realtà che hanno espresso le proprie reazioni rispetto a questa novità. Sono stati affrontati vari aspetti legati alla nascita di K2B e alle sue implicazioni.

Arezzo, 14 marzo 2026 – Convegno, ieri pomeriggio, al Caurum Hall di Arezzo. Esordio, al Caurum Hall di Arezzo, di K2B, la nuova cooperativa sociale nata dalla fusione di Koinè e Betadue. La carta d’identità, tracciata dalla Presidente Elena Gatteschi e dall’Ad Gabriele Mecheri: 1.800 addetti impegnati in tutti i settori della cooperazione sociale nelle province di Arezzo, Firenze, Siena e altre realtà toscane. Con ricavi per 60 milioni di euro all’anno. Del mondo cooperativo con gli interventi di Massimo Ascari,... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nascita di K2B, le reazioni della cooperazione nazionale, delle istituzioni locali e regionali, del sistema economico e creditizio Articoli correlati Tutti in prima linea per il popolo iraniano: istituzioni locali, regionali e partiti di ogni ideologiaANCONA – La politica locale, come quella marchigiana, per non parlare di quella nazionale, è in completa mobilitazione per sostenere la popolazione... Doppio premio agli scali di Fiumicino e Ciampino: le reazioni di Adr e delle istituzioniFiumicino, 24 febbraio 2026 – Roma-Fiumicino e Ciampino festeggiano un doppio riconoscimento europeo per la qualità dei servizi (leggi qui), con il... Contenuti e approfondimenti su Nascita di K2B le reazioni della... Discussioni sull' argomento K2B, la nuova cooperativa sociale da 60 milioni di ricavi. Ma due sindacati denunciano: Esclusi dalla presentazione; Nasce K2B, Cisl e Uil: Solo la Cgil è stata invitata; La nuova cooperativa sociale K2B si presenta; Ecco la nuova cooperativa sociale K2B. Nascita di K2B, le reazioni della cooperazione nazionale, delle istituzioni locali e regionali, del sistema economico e creditizioArezzo, 14 marzo 2026 – Nascita di K2B, le reazioni della cooperazione nazionale, delle istituzioni locali e regionali, del sistema economico e creditizio Convegno, ieri pomeriggio, al Caurum Hall di ... lanazione.it Il 13 marzo ad Arezzo la presentazione di K2B, la cooperativa sociale nata dalla fusione di Koinè e Betadue: interviene il presidente nazionale Massimo Ascari legacoopsociali.it/notizie/dai-te… #coopsociali #controvento #Toscana x.com ELETTO IL NUOVO SINDACO DEI RAGAZZI Ieri pomeriggio, alla presenza del Sindaco Gianni Bennati, si sono tenute le elezioni per la nomina del nuovo Sindaco e Vicesindaco dei Ragazzi. Una elezione serrata con 8 candidati. Ha prevalso Amelia Zeni, ele - facebook.com facebook