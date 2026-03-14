Narrare la malattia mentale Concorso letterario per operatori del settore
La Fondazione Mario Tobino ha annunciato un nuovo concorso letterario dedicato agli operatori del settore, in occasione dei vent’anni dalla propria fondazione. Il premio, chiamato Mario Tobino di narrativa psicopatografica, invita a raccontare la malattia mentale attraverso opere di narrativa. La partecipazione è aperta agli operatori che desiderano condividere le proprie esperienze e riflessioni sul tema.
La Fondazione Mario Tobino, in concomitanza con i vent’anni dalla nascita dalla Fondazione, lancia un nuovo bando: il premio Mario Tobino di narrativa psicopatografica (il racconto della malattia mentale ). Scrivere, per uno psichiatra, come ha ampiamente dimostrato Tobino, significa rompere l’isolamento disciplinare e rivolgersi a un pubblico di profani; scrivere di letteratura, per uno psichiatra, significa aprire il lessico della cura al dubbio, alla curiosità e al quotidiano. È un esercizio che riguarda tanto chi vive la psichiatria da dentro – tra terapie, fratture psicotiche e percorsi clinici – quanto chi a questa vi si accosta da fuori, cercando risposte, senso o semplici, appunto, “parole” comprensibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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