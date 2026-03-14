La Fondazione Mario Tobino ha annunciato un nuovo concorso letterario dedicato agli operatori del settore, in occasione dei vent’anni dalla propria fondazione. Il premio, chiamato Mario Tobino di narrativa psicopatografica, invita a raccontare la malattia mentale attraverso opere di narrativa. La partecipazione è aperta agli operatori che desiderano condividere le proprie esperienze e riflessioni sul tema.

La Fondazione Mario Tobino, in concomitanza con i vent’anni dalla nascita dalla Fondazione, lancia un nuovo bando: il premio Mario Tobino di narrativa psicopatografica (il racconto della malattia mentale ). Scrivere, per uno psichiatra, come ha ampiamente dimostrato Tobino, significa rompere l’isolamento disciplinare e rivolgersi a un pubblico di profani; scrivere di letteratura, per uno psichiatra, significa aprire il lessico della cura al dubbio, alla curiosità e al quotidiano. È un esercizio che riguarda tanto chi vive la psichiatria da dentro – tra terapie, fratture psicotiche e percorsi clinici – quanto chi a questa vi si accosta da fuori, cercando risposte, senso o semplici, appunto, “parole” comprensibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Narrare la malattia mentale. Concorso letterario per operatori del settore

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