Napoli vince | Politano e Højlund firmano il recupero

Il Napoli ha battuto il Lecce con un punteggio di 2-1 nel pomeriggio di sabato 14 marzo 2026 allo Stadio Diego Armando Maradona. Politano ha segnato il primo gol per i partenopei, mentre Højlund ha firmato il gol decisivo nel secondo tempo. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, che ha conquistato i tre punti in palio.

La vittoria del Napoli sul Lecce, siglata con un risultato finale di due reti contro una, ha rappresentato molto più di una semplice partita vinta nel pomeriggio di sabato 14 marzo 2026 allo Stadio Diego Armando Maradona. L’incontro si è trasformato in un laboratorio tattico dove il ritorno della forma individuale e la gestione emotiva hanno determinato l’esito, trasformando un primo tempo disordinato in un secondo atto dominato dalla precisione offensiva. Matteo Politano ha finalmente messo fine a un lungo periodo senza gol, realizzando anche un assist che ha sbloccato la gara, mentre Rasmus Højlund ha ritrovato la sua efficacia al tiro, contribuendo alla rimonta decisiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Articoli correlati

Serie A, Hojlund e Politano firmano la rimonta contro il Lecce: Napoli vince 2-1Vittoria in rimonta più sofferta del previsto per il Napoli, 2-1 sul Lecce, nell’anticipo della 29/a giornata di Serie A.

Napoli-Lecce 2-1, Hojlund e Politano firmano la rimonta azzurra che vale il trisNapoli, 14 marzo 2026 - Il calcio e la relatività dei suoi pronostici: dopo 3' il Lecce sconfessa qualsiasi possibile timore reverenziale andando in...

Altri aggiornamenti su Napoli vince

Temi più discussi: Vittoria Napoli: tutta la gioia di Conte, Alisson Santos, Politano ed Elmas Streaming | DAZN IT; Politano cuore d'oro: Matteo e la moglie adottano le gattine Brigitte e Bardot; Alisson ed Elmas in gol, Napoli vince 2-1 l’anticipo con il Torino; Toro, il cuore nel finale non basta: il Napoli domina e vince 2-1.

Napoli batte il Lecce 2-1: Hojlund pareggia e Politano firma il sorpassoIl Napoli ribalta il Lecce 2-1 grazie a Hojlund e Politano, rafforzando il terzo posto; il match è stato però caratterizzato da un episodio preoccupante sul finale ... notizie.it

Hojlund e Politano a segno: il Napoli vince in rimonta contro il LecceNAPOLI – Il Napoli batte il Lecce in rimonta e conquista il terzo successo consecutivo in campionato. Passa subito il Lecce con un colpo di testa di Siebert su azione d’angolo. Poi il ritorno degli a ... marigliano.net

Il Napoli vince ancora, Conte: “La Champions troppo importante per i top club, figuratevi per noi” x.com

Il #napoli vince la terza partita consecutiva!!!! https://www.ilnapolista.it/2026/03/napoli-lecce-cronaca-live/ - facebook.com facebook