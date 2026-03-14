Una donna a Napoli è stata vittima di una truffa telefonica da circa 9.000 euro. Un uomo si è presentato come un corriere incaricato di consegnare una nuova carta di credito, ma si è trattato di un tentativo di raggiro ben studiato. La Polizia ha arrestato l’uomo coinvolto, che si era presentato come parte di questa truffa.

Si è presentato come un corriere incaricato di consegnare una nuova carta di credito, ma in realtà faceva parte di una truffa ben orchestrata ai danni di una donna. Un uomo di 47 anni, napoletano, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dalla Polizia di Stato con l’accusa di truffa aggravata. L’episodio è emerso dopo la denuncia della vittima, che si è rivolta agli agenti della Polizia di Stato in servizio presso la Stazione Marittima. La donna ha raccontato di essere stata contattata tramite un sms da un presunto operatore bancario che la invitava a telefonare a un numero indicato per bloccare un tentativo di phishing sul suo conto. Durante la telefonata, attraverso una serie di raggiri e artifici, i truffatori sono riusciti a farsi comunicare il Pin della carta di credito. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, truffa telefonica da 9mila euro: finto corriere arrestato dalla Polizia

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