Napoli | tassa sale Federalberghi allarme per il calo

A Napoli, la tassa di soggiorno subirà un aumento di un euro rispetto ai valori fissati all’inizio del 2026. Federalberghi ha annunciato un calo di prenotazioni legato a questa misura, che entrerà in vigore a breve. La decisione riguarda le tariffe applicate agli hotel e alle strutture ricettive della città. L’incremento sarà effettivo già nelle prossime settimane.

La tassa di soggiorno a Napoli subirà un rincaro immediato, con un aumento di un euro rispetto ai valori base vigenti all’inizio del 2026. Questa nuova misura entrerà in vigore dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione dell’atto sul portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, generando un impatto diretto sul settore alberghiero cittadino. L’associazione Federalberghi Napoli ha lanciato un forte segnale di allarme contro questa decisione, evidenziando come il settore sia già in difficoltà con un calo dell’occupazione delle camere che è sceso dal 61% del 2025 al 58% nei primi due mesi dell’anno corrente. La preoccupazione principale riguarda la possibilità che questo incremento fiscale possa bloccare la crescita costante registrata negli ultimi anni, proprio mentre si avvicinano le festività pasquali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli: tassa sale, Federalberghi allarme per il calo Articoli correlati Leggi anche: Tassa di soggiorno, Federalberghi contesta gli aumenti Maxi-tassa di soggiorno, la proroga e le perplessità di Federalberghi: “Ma va usata tutta per il turismo”Bologna, 26 dicembre 2025 – La super tassa di soggiorno per via del Giubileo resterà anche il prossimo anno. Una raccolta di contenuti su Napoli tassa sale Federalberghi allarme... Napoli, Federalberghi contesta l'aumento della tassa di soggiorno: «Attenzione ai contraccolpi»«Un aumento puntuale, ogni anno, come le tante promesse che lo accompagnano. Non è stato sufficiente l'incremento dello scorso ... msn.com Tassa di soggiorno, Federalberghi contesta gli aumentiLe nuove tariffe prevedono un incremento di € 1,00 rispetto ai valori base vigenti all'inizio dell'anno ... napolitoday.it