Anguissa torna ad allenarsi con il Napoli dopo un infortunio che lo aveva tenuto lontano dal campo. L’assenza del centrocampista aveva influenzato le scelte di formazione di Conte, ma ora la sua presenza permette al tecnico di valutare nuove soluzioni per la prossima partita. Il giocatore si è unito al gruppo già da alcuni giorni, segnando un passo importante nel percorso di recupero.

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© Calcionews24.com - Napoli, riecco Anguissa! L’infortunio ha cambiato gli equilibri ma ora Conte può sorridere

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