Napoli | licenziamenti bloccati vittoria dei lavoratori

Nella sede della Prefettura di Napoli, i rappresentanti dell’azienda Harmont & Blaine hanno annunciato di aver ritirato la procedura di licenziamento avviata nei confronti di alcuni lavoratori. La decisione arriva al termine di un incontro diretto con le autorità locali, che ha portato alla sospensione delle misure di licenziamento. La vicenda si è conclusa con un risultato positivo per i dipendenti.

Nel cuore della Prefettura di Napoli, la tensione si è sciolta: l’azienda Harmont & Blaine ha ritirato ufficialmente la procedura di licenziamento dopo un confronto diretto con le autorità locali. Questo esito positivo nasce dalla mobilitazione dei lavoratori e dal ruolo attivo della Prefettura, aprendo una strada verso l’utilizzo degli ammortizzatori sociali per gestire la crisi aziendale senza perdere posti di lavoro. I segretari sindacali presenti hanno sottolineato come questo risultato rappresenti un primo passo fondamentale per difendere l’occupazione in un territorio storicamente segnato da processi di deindustrializzazione. Tuttavia,... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli: licenziamenti bloccati, vittoria dei lavoratori Articoli correlati Leggi anche: Bayer, presidio dei lavoratori contro i licenziamenti Vertenza Isap packaging, sit-in permanente dei lavoratori contro il rischio licenziamentiÈ iniziato oggi il sit-in permanente dei lavoratori davanti allo stabilimento della Isap Packaging di Aci Sant'Antonio, con il fermo totale della...