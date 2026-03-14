Sabato 14 marzo 2026 alle ore 18:00 si gioca Napoli-Lecce allo stadio “Maradona”. Il Napoli scende in campo con l’obiettivo di ottenere la terza vittoria consecutiva in campionato, dopo aver battuto Verona e Torino nelle ultime partite. Le formazioni sono state annunciate e si attendono le quote e i pronostici per questa sfida.

Nel turno casalingo contro il Lecce, il Napoli cerca la terza vittoria di fila in campionato dopo quelle contro Verona e Torino. L’obiettivo di partenopei in questa ventinovesima giornata è quello di blindare ulteriormente il terzo posto in classifica, che in una stagione così complicata e piena di infortuni non è per nulla scontato. La. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Napoli-Lecce (sabato 14 marzo 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. Occasione per i partenopei al “Maradona”

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