Durante la partita tra Napoli e Lecce, Lameck Banda, esterno offensivo del Lecce, ha avuto un malore improvviso a pochi minuti dalla fine del match. Immediatamente sono intervenuti i soccorsi e il calciatore è stato caricato in ambulanza. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i presenti e le forze mediche si sono attivate prontamente per assistere Banda.

Attimi di forte preoccupazione nel finale della sfida tra Napoli e Lecce. L’esterno offensivo del Lecce, Lameck Banda, ha accusato un malore improvviso a pochi minuti dal termine della partita. Lo staff medico è intervenuto immediatamente sul terreno di gioco e, dopo i primi controlli, il giocatore è stato trasportato in ambulanza per ulteriori accertamenti. Attimi di paura nel finale di Napoli-Lecce. Il finale della partita tra Napoli e Lecce è stato segnato da momenti di grande tensione. Quando mancavano pochi minuti al triplice fischio, Lameck Banda si è accasciato improvvisamente attirando l’attenzione di compagni e avversari. Lo staff sanitario è entrato subito in campo per prestare soccorso al calciatore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Lecce, malore per Banda caricato in ambulanza: le condizioni del calciatore

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