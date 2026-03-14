napoli lecce malore in campo per banda

Durante la partita tra Napoli e Lecce, all’88’ un giocatore del Lecce si è accasciato a terra a causa di un malore, rimanendo in campo mentre i compagni e gli avversari si sono avvicinati per prestargli assist. L’evento ha interrotto momentaneamente il gioco, con i medici che sono intervenuti per valutare le sue condizioni. La partita è proseguita dopo l’intervento.

Malore in campo per Banda, il giocatore del Lecce rimasto a terra per un malore all’88' della partita col Napoli, e attorniato da tutti i giocatori. La partita si è fermata, i medici sono subito accorsi attorno al giocatore della squadra salentina, con tutti i calciatori preoccupati. Banda sarebbe rimasto cosciente, ma è stato trasportato nel silenzio assoluto dello stadio Maradona, atterrito dall’episodio, in barella a bordo campo dove è stato portato via da un’ambulanza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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