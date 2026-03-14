Napoli-Lecce le scelte ufficiali di Conte | grande ritorno fra i titolari

Antonio Conte ha annunciato la formazione ufficiale per la partita tra Napoli e Lecce al Maradona, confermando la maggior parte dei titolari. Tra le novità, c’è il ritorno di un giocatore importante tra gli undici che scenderanno in campo, mentre altre scelte sono state mantenute rispetto alle ultime uscite. La sfida si avvicina e i rumors sui probabili schieramenti sono stati confermati dall’allenatore.

Antonio Conte scioglie gli ultimi dubbi in vista della sfida contro il Lecce al Maradona. L’allenatore conferma gran parte della formazione, ma c’è una novità importante su un rientro per gli azzurri. Il Napoli si presenta con il suo consolidato 3-4-2-1. Tra i pali Meret viene preferito a Milinkovic-Savic, terzetto difensivo formato da Buongiorno, Beukema e Olivera. Sugli esterni agiranno Politano e Spinazzola, mentre in mezzo al campo torna titolare Zambo Anguissa, affiancato da Gilmour. Davanti Elmas e Alisson Santos, a sostegno di Hojlund. Solo panchina invece per McTominay. Questo l’11 completo: NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Hojlund, Alisson Santos SpazioNapoli è un supplemento editoriale della Testata Giornalistica "Nuovevoci" Aut. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Lecce, le scelte ufficiali di Conte: grande ritorno fra i titolari Articoli correlati Formazioni ufficiali Napoli Lecce: le scelte di Conte e Di Francesco per il match di Serie AFormazioni ufficiali Napoli Lecce: le scelte di Conte e Di Francesco per il match di Serie A, valido per la 29ª giornata 2025/26 La Serie A regala un... Probabili formazioni Juve Lecce: le ultime sulle scelte di Spalletti. C’è subito un grande rientro tra i titolari! NovitàPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Contenuti e approfondimenti su Napoli Lecce le scelte ufficiali di... Temi più discussi: Napoli-Lecce, probabili formazioni: le scelte di Conte; Napoli-Lecce, i convocati di Di Francesco; Napoli-Lecce, Conte verso una scelta a sorpresa: un azzurro riposa? Le ultime – Rep; Lecce, la probabile formazione contro il Napoli: volata Stulic-Cheddira, la scelta su Gandelman. Napoli-Lecce live dalle 18, le formazioni ufficiali: torna Anguissa titolareIl Napoli, nonostante gli infortuni e le tante difficoltà di organico, è rimasto in alta classifica, grazie anche al successo conquistato nell'ultimo turno contro il Torino. ilmattino.it Napoli-Lecce, le ULTIMISSIME: Anguissa in pole, come stanno Gallo e GandelmanProbabili formazioni Napoli Lecce - Le possibili scelte di Conte e Di Francesco per il match della 29^ giornata di Serie A ... fantamaster.it Le formazioni ufficiali per il match delle 18 tra #Napoli e #Lecce Ecco le scelte degli allenatori x.com All set for #NapoliLecce #ProudToBeNapoli - facebook.com facebook