napoli lecce le probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Domani si gioca Napoli-Lecce, una sfida valida per il campionato di calcio. Gli azzurri di Conte cercano la terza partita utile consecutiva al Maradona, mentre i salentini di Di Francesco arrivano dopo aver vinto contro la Cremonese. La gara sarà trasmessa in streaming e in diretta TV. La partita si svolge allo stadio di Napoli e vedrà in campo le formazioni ufficiali poco prima del calcio d’inizio.

Gli azzurri di Conte cercano la terza partita utile consecutiva al Maradona contro i salentini di Di Francesco, reduci dal successo sulla Cremonese. Calcio d'inizio di Napoli-Lecce sabato 14 marzo alle 18:00, diretta su DAZN. Napoli-Lecce Il Napoli torna in campo al Diego Armando Maradona per la 29ª giornata di Serie A. Sabato 14 marzo alle 18:00 gli azzurri di Antonio Conte affrontano il Lecce di Eusebio Di Francesco in una sfida che vale punti pesanti nella corsa al vertice. I partenopei arrivano all'appuntamento dopo due risultati utili consecutivi, mentre i salentini hanno ritrovato la vittoria nell'ultima uscita, superando di misura la Cremonese. 🔗 Leggi su 2anews.it

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