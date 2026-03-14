Napoli-Lecce diretta | Di Francesco cerca l' impresa nel fortino di Conte

Eusebio Di Francesco affronta il Napoli di Conte nel match odierno, cercando di ottenere un risultato positivo nel fortino partenopeo. La partita si svolge nello stadio Diego Armando Maradona, ex San Paolo, dove Di Francesco ha già avuto un passato legato al Lecce nel 2011. La sfida tra le due squadre si gioca senza altri coinvolgimenti o dettagli aggiuntivi.

Eusebio Di Francesco con il Napoli ha un conto in sospeso. Nel 2011 gli costò la panchina del Lecce. La sua squadra perse nell'allora San Paolo, oggi Diego Armando Maradona. Un altro calcio, sembra passata una vita. Nel frattempo DiFra ha raccolto meravigliose soddisfazioni, qualche delusione. Oggi il tecnico giallorosso cerca l'impresa contro il salentino Antonio Conte, contro cui il Lecce non vince da quasi vent'anni. Tabù da sfatare. Il Napoli non perde in casa in Serie A dalla fine del 2024: da allora per un anno e tre mesi la squadra allenata da Conte ha sempre vinto e pareggiato. E ha perso soltanto nelle partite europee (e in Coppa Italia contro il Como). 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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