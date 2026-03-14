Il Napoli affronta oggi il Lecce al Maradona, con l’obiettivo di consolidare la posizione in zona Champions. Dopo quattro mesi, torna titolare in campo l’allenatore azzurro, che cerca di guidare la squadra verso una vittoria importante. Il Lecce di Di Francesco arriva determinato e in difficoltà, con l’obiettivo di ottenere un risultato utile per la salvezza.

Torna oggi in campo il Napoli, alla ricerca di punti fondamentali per blindare la zona Champions. Stasera al Maradona arriva il Lecce di Di Francesco, determinato e in bisogno disperato di fare risultato per la salvezza. Non si preannuncia dunque come una gara facile per gli uomini di Conte che tuttavia potranno tornare a far riferimento su una delle proprie pedine fondamentali, ovvero Anguissa che come riportato da La Gazzetta dello Sport, con molta probabilità stasera partirà dal primo minuto dopo più di 4 mesi. Conte e il Napoli sorridono, si rivede Anguissa dal primo minuto. Sono passati ormai 4 mesi dalla disfatta del Napoli a Bologna, crollato per 2-0 al Dall’Ara. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Lecce, che novità per Conte: l’azzurro torna titolare dopo 4 mesi

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