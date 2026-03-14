Napoli Lecce 2-1 i partenopei in rimonta ottengono tre punti fondamentali Paura per Banda

Nel match tra Napoli e Lecce, i partenopei hanno vinto 2-1 grazie a una rimonta che ha portato tre punti importanti. Durante la partita, si è verificata una situazione di preoccupazione per Banda. La gara si è conclusa con il Napoli che ha ottenuto una vittoria chiave nella corsa al secondo posto in classifica.

Napoli Lecce 2-1, i partenopei conquistano una vittoria fondamentale per la lotta al secondo posto. Momenti di paura per Banda. Il pomeriggio di Serie A regala emozioni forti e un verdetto importante per l’alta classifica. Allo stadio Diego Armando Maradona Napoli Lecce termina con una vittoria sofferta ma fondamentale per i padroni di casa, che ribaltano lo svantaggio iniziale grazie a una ripresa di carattere. La gara si apre con una partenza aggressiva dei Salentini che sorprendono i padroni di casa e al 3’ passano in vantaggio con Siebert. Il difensore tedesco svetta più in alto di tutti su un corner preciso di Gallo, gelando il pubblico di Fuorigrotta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Lecce 2-1, i partenopei in rimonta ottengono tre punti fondamentali. Paura per Banda Articoli correlati Leggi anche: Lecce Udinese 2-1, Banda la decide al 90?. Tre punti fondamentali per Di Francesco: cos’è successo Leggi anche: Napoli-Lecce 2-1: la rimonta firmata Hojlund-Politano vale la Champions. Paura nel finale per Banda IL NAPOLI ANCORA IN VETTA CON I 3 PUNTI CONQUISTATI A LECCE CON IL SOLITO GOL DI ANGUISSA Una raccolta di contenuti su Napoli Lecce Temi più discussi: Pronostico Napoli-Lecce quote analisi 29 giornata Serie A; Napoli-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Diretta Napoli-Lecce: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Napoli-Lecce pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto. Napoli-Lecce 2-1, Hojlund e Politano regalano i tre punti a ConteIl Napoli, nonostante gli infortuni e le tante difficoltà di organico, è rimasto in alta classifica, grazie anche al successo conquistato nell'ultimo turno contro il Torino. ilmattino.it Napoli-Lecce 2-1: video, gol e highlightsIl Napoli trova la terza vittoria consecutiva e ritrova McTominay e De Bruyne, che cambiano il volto alla squadra con il loro ingresso nella ripresa. La squadra di Conte parte malissimo e va sotto dop ... sport.sky.it Serie A, in campo Udinese-Juventus. Napoli-Lecce 2-1: azzurri a -9 dalla capolista Inter-Atalanta 1-1. Domani Verona-Genoa, Como-Roma, Lazio-Milan. Il Toro ha battuto 4 a 1 il Parma. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/ - facebook.com facebook Entrano De Bruyne e McTominay, il Napoli ribalta il Lecce con un super Politano #seriea x.com