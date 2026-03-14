Napoli-Lecce 2-1 Calcio

Da noinotizie.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Napoli e Lecce, il Lecce ha segnato il primo gol al terzo minuto con Siebert, che ha insaccato di testa su calcio d’angolo. All’inizio della ripresa, Hojlund ha pareggiato per il Napoli, mentre a metà secondo tempo Politano ha messo a segno il gol decisivo che ha portato il risultato finale di 2-1.

Vantaggio del Lecce dopo tre minuti con Siebert, colpo di testa del difensore su calcio d’angolo.. Hojlund ad inizio secondo tempo ha segnato la rete del pareggio del Napoli che ha ottenuto il definitivo vantaggio a metà ripresa con Politano. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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