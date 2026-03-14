Napoli-Lecce 2-1 Calcio

Nel match tra Napoli e Lecce, il Lecce ha segnato il primo gol al terzo minuto con Siebert, che ha insaccato di testa su calcio d’angolo. All’inizio della ripresa, Hojlund ha pareggiato per il Napoli, mentre a metà secondo tempo Politano ha messo a segno il gol decisivo che ha portato il risultato finale di 2-1.

Vantaggio del Lecce dopo tre minuti con Siebert, colpo di testa del difensore su calcio d’angolo.. Hojlund ad inizio secondo tempo ha segnato la rete del pareggio del Napoli che ha ottenuto il definitivo vantaggio a metà ripresa con Politano. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Napoli-Lecce 2-1 Calcio Articoli correlati Leggi anche: Calcio Napoli, al Maradona 2-1 contro il Lecce Leggi anche: Napoli-Lecce, la petizione delle Curve: «Per un calcio giusto e popolare» Napoli - Lecce 2-1 #calcio #reaction #sscnapoli Tutti gli aggiornamenti su Napoli Lecce 2 1 Calcio Temi più discussi: Pronostico Napoli-Lecce quote analisi 29 giornata Serie A; Napoli-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Diretta Napoli-Lecce: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Napoli-Lecce pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto. Napoli-Lecce 2-1: video, gol e highlightsIl Napoli trova la terza vittoria consecutiva e ritrova McTominay e De Bruyne, che cambiano il volto alla squadra con il loro ingresso nella ripresa. La squadra di Conte parte malissimo e va sotto dop ... sport.sky.it Napoli-Lecce 2-1, gol e highlights: Hojlund e Politano rispondono a SiebertAl Maradona il Napoli vince rimontando il Lecce nella ripresa, dopo l’ingresso in campo di McTominay e De Bruyne. Avvio shock per la squadra di Conte, che va sotto dopo 3’ quando Siebert sblocca di te ... sport.sky.it Højlund e Politano rimontano il Lecce: terza vittoria consecutiva per il Napoli in campionato, è un successo importante per la Champions League - facebook.com facebook Napoli-Lecce, Banda a terra per malore, via in barella. Giocatore sarebbe cosciente, a bordo campo ambulanza #ANSA x.com