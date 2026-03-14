Napoli Conte punta un centrocampista | le cifre

Il Napoli si sta preparando per il mercato estivo e ha messo nel mirino il centrocampista Leon Goretzka. L'allenatore Antonio Conte ha mostrato interesse per il giocatore, e sono state fatte delle proposte economiche per portarlo in squadra. Le trattative tra il club e il giocatore sono in corso e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Il mercato estivo si avvicina sempre di più ed il Napoli non sta perdendo tempo. Nel mirino di Antonio Conte c’è Leon Goretzka. La cessione a parametro zero del centrocampista è un’occasione da non perdere. Le parole sulla questione di “Tuttomercatoweb”:” Subentrato nella sfida contro l’Atalanta da qualche settimana è usato con il contagocce dall’allenatore Vincent Kompany. Non è dato sapere perché, ma nelle parole del direttore tecnico Christoph Freund ci può essere un indizio. “Abbiamo parlato apertamente anche con lui del suo contratto, che scade a giugno. La sua esperienza al Bayern finirà quest’estate. La sua avventura qui non è ancora finita, e ci attendiamo grandi cose nei prossimi mesi”. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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