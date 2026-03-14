Napoli allo stadio l'abbraccio ai genitori del piccolo Domenico Caliendo
Al "Maradona" mamma Patrizia e papà Antonio, i genitori del bimbo morto al Monaldi dopo un trapianto di cuore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Aggiornamenti e contenuti dedicati a Domenico Caliendo
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Grazie alla recente raccolta fondi, nasce ufficialmente la Fondazione Domenico Caliendo: l'incontro per la costituzione legale è previsto per il 18 marzo alle ore 18. - facebook.com facebook
La morte di #Domenico Caliendo, un secondo esposto presentato a #bolzano x.com