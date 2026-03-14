Napoli allo stadio l’abbraccio ai genitori del piccolo Domenico Caliendo

Allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigocca si sono radunati numerosi tifosi per rendere omaggio ai genitori del piccolo Domenico Caliendo. Durante l’evento, il pubblico ha espresso il proprio supporto con un applauso prolungato al momento dell’ingresso. La cerimonia ha coinvolto i presenti in un momento di vicinanza e solidarietà. La manifestazione si è svolta nel rispetto della privacy dei familiari.

Un lungo applauso dello stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta ha accompagnato l’ingresso in campo di Patrizia Mercolino e Antonio Caliendo, i genitori del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni e 4 mesi morto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore non riuscito. La coppia è stata invitata dal Napoli e dal presidente Aurelio De Laurentiis in occasione della partita di Serie A contro il Lecce, anticipo del sabato sera. La presenza dei genitori a bordocampo ha rappresentato un momento di grande partecipazione e commozione da parte dei tifosi presenti nello stadio. COMMOZIONE AL MARADONA Patrizia Mercolino, mamma del piccolo angelo Domenico, si è lasciata andare a un ringraziamento da brividi a tutto il popolo napoletano per il sostegno ricevuto #Napoli #SpazioNapoli pic. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Napoli, allo stadio l’abbraccio ai genitori del piccolo Domenico Caliendo Articoli correlati Napoli, allo stadio l’abbraccio ai genitori del piccolo Domenico CaliendoAl "Maradona" mamma Patrizia e papà Antonio, i genitori del bimbo morto al Monaldi dopo un trapianto di cuore. Trapianto a Napoli, ai funerali del piccolo Domenico l’abbraccio tra la mamma Patrizia e Giletti(LaPresse) È la giornata dell’ultimo saluto per Domenico Caliendo, il bimbo di due anni deceduto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli... Contenuti utili per approfondire Domenico Caliendo Temi più discussi: Caso Domenico Caliendo: l’abbraccio del Maradona alla mamma; Domenico Caliendo, per la mamma l’abbraccio del Maradona. Il ministro: inchieste in corso; Il piccolo Domenico sarà ricordato sabato prima di Napoli-Lecce: la madre riceverà l'abbraccio del Maradona; L’autopsia su Domenico: Il cuore non fu lesionato nel corso dell’espianto. Napoli, allo stadio l’abbraccio ai genitori del piccolo Domenico CaliendoUn lungo applauso dello stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta ha accompagnato l’ingresso in campo di Patrizia Mercolino e Antonio Caliendo, i genitori del piccolo Domenico, il bambino di 2 an ... fanpage.it Domenico, la madre allo stadio Maradona: Trasformiamo il dolore in forza, aiutate la FondazioneLo speaker Decibel Bellini ha invitato a bordo campo Patrizia Mercolino, madre del bimbo morto all'ospedale Monaldi a causa di un cuore trapiantato danneggiato ... napoli.repubblica.it Commozione al Maradona per la mamma di Domenico Caliendo, il bimbo morto all'ospedale Monaldi dopo il trapianto di cuore "È grazie al sostegno di tutti voi se oggi sono qui al centro di questo campo", ha dichiarato Patrizia. Parole, quelle di una mamma - facebook.com facebook La morte di #Domenico Caliendo, un secondo esposto presentato a #bolzano x.com