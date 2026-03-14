Musica romagnola a Palazzo Pretorio | il concerto per la rassegna Picta

A Palazzo Pretorio si tiene un concerto di musica romagnola organizzato nell’ambito della rassegna Picta Romagna, una manifestazione europea dedicata all’arte contemporanea. Fin dalla prima edizione, Picta si distingue per la varietà di eventi culturali, che spaziano tra letteratura, architettura e musica, offrendo un panorama che coinvolge differenti forme artistiche. La rassegna si svolge con l’obiettivo di promuovere diverse espressioni culturali nella regione.

"Notte prima degli esami 3.0" e la gioventù dell'intelligenza artificiale, del poliamore e del nichilismo E proprio in musica si concluderà la seconda settimana di apertura di Picta Romagna: domani, domenica, alle 17 nel Palazzo pretorio di Terra del Sole è in programma un concerto di musica romagnola con protagonisti Wilmer Massa e Massimo Fabbri. Wilmer Massa, violinista, laureato in Discipline musicali al Conservatorio Maderna diCesena, dopo essersi perfezionato a livello tecnico e interpretativo con maestri di fama, ha consolidato la sua carriera attraverso un'intensa attività concertistica, legata in particolare al gruppo musicale "Orpheus". 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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